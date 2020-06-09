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Otobüsü birbirine katmıştı! Maske takmayan yolcunun cezası belli oldu

'nin İzmit ilçesinde şoförün ve yolcuların uyarılarına rağmen halk otobüsüne maskesiz bindiği tespit edilen yolcuya 790 lira idari para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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OTOBÜSÜ BİRBİRİNE KATMIŞTI!

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü İzmit'te bindiği halk otobüsünde şoför ve yolcuların uyarılarına rağmen elinde salladığı maskeyi takmayacağını söyleyerek tartışmaya neden olduğu iler sürülen kadınla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve kendisine uyaran yolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunması tepki çeken kadın yolcunun T.T olduğu tespit edildi.

Maske takmayan kadın yolcuya, Hıfzısıhha Kurulunun ilgili kanun maddesi gereğince 790 lira ceza kesildi.

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Son dakika: Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı |Video SON DAKİKA: MASKE TAKMAYAN KADIN KENDİNİ UYARANLARA SALDIRDI |VİDEO

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