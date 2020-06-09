İnkar etmişti! Mahrem imamın ByLock'tan "katalog evliliği" talebinde bulunduğu ortaya çıktı
Adana'da, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü ByLock yazışmalarının deşifre edildiği, program üzerinden askeri mahrem imamla görüşüp "katalog evliliği" talebini ilettiği yer aldı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kullanmadığını savunduğu ByLock'tan "katalog evliliği" talep ettiği bilgisi yer aldı.
Kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve tutuklu bulunan B.S.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
"Emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen B.S.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, B.S.Ö'nün HTS kayıtlarında, haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişi ve mahrem imamlarla yoğun telefon görüşmesi trafiğinin belirlendiği kaydedildi.
İddianamede, B.S.Ö'nün, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u "samiözcan" kullanıcı adı ve "320337" ID numarasıyla kullandığının teknik verilerle tespit edildiği, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askeri mahrem imam olduğu belirlenen "Serdar" kod adlı örgüt üyesiyle "katalog evliliği" talebine ilişkin yazışmalar yaptığı yer aldı.
Yazışma detaylarının da yer aldığı iddianamede, B.S.Ö'nün evlenmek istediği kişiye ilişkin bilgiler verdiği ve "Serdar"dan buna göre birisini bulmasını talep ettiği anlatıldı.
ÖĞRENCİLERE, "CEMAATTEN OLDUĞUNUZU BELLİ ETMEYİN" TELKİNİNDE BULUNMUŞ
İddianamede itiraflarına yer verilen tanık H.T.K, 2012 yılında kendisi gibi polis kolejini kazanan bazı öğrencilerle FETÖ'ye ait dershanede tanıştırıldıklarını bildirdi.
Dershanede "Nusret" kod adlı B.S.Ö'nün yanına geldiğini belirten gizli tanık, şu itiraflarda bulundu:
"Nusret, bana ve polis kolejini kazanan arkadaşlarım E.G. ve S.T.Ö'ye 'Sizin artık dershanede kalmanız tehlikeli.' dedi ve bizi Gölcük'teki bir eve götürdü. Nusret artık bizimle kendisinin ilgileneceğini ve Ankara'da polis kolejinde okuyan kendi sorumluluğundaki öğrenciler olduğunu söyledi. Bu evde Nusret bize, polis kolejinde 'Namaz kılmayın, göz ile namaz kılın, abdest almayın ve cemaatten olduğunuzu belli etmeyin.' telkininde bulundu. Bizimle artık GSM hatları üzerinden görüşme yapmayacağını ve ankesörlü/sabit hatlar üzerinden irtibat kuracağını söyledi."
İNKAR ODAKLI SAVUNMA
İddianamede, sanığın, FETÖ'nün sivil imamlarıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asyada katılım hesabı açtırdığı ve "Nusret" kod adıyla "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.
ByLock kullandığı tespit edilmesine rağmen hakkındaki iddiaları reddeden B.S.Ö'nün, suçunu teyitleyen birçok delil bulunmasına karşın FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı vurgulandı.
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