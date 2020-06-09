09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini açıkladı! Korkutan sonuç: İyileşen hastalarda devam ediyor

Son dakika: İstanbul Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini açıkladı! Korkutan sonuç: İyileşen hastalarda devam ediyor

Son dakika haberi... Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. , iyileşen hastalarda devam eden problemleri anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
KORKUTAN SONUÇ: İYİLEŞEN HASTALARDA DEVAM EDİYOR

Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere tarafından 1 ay önce 'COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı. Bu süre içinde koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 600 hasta üzerinde çalışmalar yapıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA