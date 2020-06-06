06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Otobüste maske krizi! İzmit'te maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı

Otobüste maske krizi! İzmit'te maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı

İzmit'te halk otobüsüne maskesi olmadan binen kadın, sürücü ve yolcuların uyarısıyla birlikte çılgına döndü. Elindeki maskeyi sallayan kadın ''takmayacağım'' derken, kendisini uyaran kadınlara da hakaretler savurup, saldırdı. Bu sırada küçük bir çocuk, "Yeter" diye bağırırken, otobüs sürücüsü kadınları ayırmaya çalıştı. Şikayet üzerine gelen polis, kadın ile sürücü ve yolcuların ifadelerini aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
OTOBÜSTE MASKE KRİZİ! İZMİT'TE MASKE TAKMAYAN KADIN KENDİNİ UYARANLARA SALDIRDI

İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana gelen halk otobüsüne binen bir kadın, maske takmadı. Sürücü, adı öğrenilemeyen kadını maske takması için uyarak, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA