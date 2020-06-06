Otobüste maske krizi! İzmit'te maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
İzmit'te halk otobüsüne maskesi olmadan binen kadın, sürücü ve yolcuların uyarısıyla birlikte çılgına döndü. Elindeki maskeyi sallayan kadın ''takmayacağım'' derken, kendisini uyaran kadınlara da hakaretler savurup, saldırdı. Bu sırada küçük bir çocuk, "Yeter" diye bağırırken, otobüs sürücüsü kadınları ayırmaya çalıştı. Şikayet üzerine gelen polis, kadın ile sürücü ve yolcuların ifadelerini aldı.
İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana gelen halk otobüsüne binen bir kadın, maske takmadı. Sürücü, adı öğrenilemeyen kadını maske takması için uyarak, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi.
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