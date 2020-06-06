06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı |Video

Son dakika: Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2020 22:08
Güncelleme:06.06.2020 22:11
İzmit'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, şoförün ve yolcuların uyarısı üzerine elindeki maskeyi sallayarak, takmayacağını belirtti. Uyarılara kulak asmayan kadın, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler edip saldırdı.

Olay, İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen kadın maske takmadı.

Şoför kadını maske takması konusunda uyardı. Şoför, küçük çocuğu ile birlikte koltuğa oturan kadına, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi.

Kadın, "Kapa çeneni nasıl almıyorsun" diye cevap verirken, bir kadın yolcu, "Terbiyesiz" diyerek maske takmaması durumunda şikayetçi olacağını bildirdi. Maske takmayan kadın elindeki maskeyi önündeki koltukta oturan kadına doğru sallayarak, "Bak takmıyorum" dedi. Şoför, kadın yolcuyu suçlu olduğu yönünde uyarırken, yolcu ise "Kimi çağırırsan çağır" diyerek cevap verdi. Yanında küçük çocuğu olan kadın bir anda ayağa kalkarak, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler ederek saldırdı. Bu sırada küçük bir çocuk, "yeter" diye bağırırken, otobüs şoförü kadınların arasına girdi. Şikayet üzerine, polis kadının, şoförün ve yolcuların ifadesini alırken soruşturma başlattı. Maske takmayan kadına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi.

Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu
Bakan Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu
Piknik alanları vatandaşlarla doldu
Piknik alanları vatandaşlarla doldu
Metrobüslerde görenleri şaşırtan olay
Metrobüslerde görenleri şaşırtan olay
Tam o an! Bunu bir bebeğe nasıl yaparsın?
Tam o an! Bunu bir bebeğe nasıl yaparsın?
LGS adaylarına canlı yayında önemli uyarılar!
LGS adaylarına canlı yayında önemli uyarılar!
İbranice kitap baskını!
İbranice kitap baskını!
Aleyna Çakır’ın darp videosu ortaya çıktı!
Aleyna Çakır’ın darp videosu ortaya çıktı!
Deprem uzmanı Ersoy, harita önünde uyardı!
Deprem uzmanı Ersoy, harita önünde uyardı!
Kötü haber geldi! Yolcu otobüsü devrildi
Kötü haber geldi! Yolcu otobüsü devrildi
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Daha Fazla Video Göster