Son dakika: Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi karantinaya alındı
Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Kocaköy ilçe merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İstanbul'dan askere gitmek için ailesini ziyarete Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine gelen bir gençte koronavirüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri, söz konusu kişi ile temasta bulunanlara da test uyguladı.
Bazı test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezini tedbir amaçlı karantinaya aldı.
Karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı belirtildi.
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