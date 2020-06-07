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Haberler Galeri TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Mücadele kapsamında KOMMER'i kuran, operasyon bölgelerindeki birliklerde özel önlemler alan, kışla ve karargahların dışarıyla bağını kesen Milli Savunma Bakanlığı, tedbirlerini TSK'nın görev, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde hayata geçirdi. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde koronavirüs ile mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Bu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:25
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TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

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TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Bu başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.

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TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.

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TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

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TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi.