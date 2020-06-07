TSK'dan göz dolduran başarı: ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Mücadele kapsamında KOMMER'i kuran, operasyon bölgelerindeki birliklerde özel önlemler alan, kışla ve karargahların dışarıyla bağını kesen Milli Savunma Bakanlığı, tedbirlerini TSK'nın görev, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde hayata geçirdi. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde koronavirüs ile mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Bu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.