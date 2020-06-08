Eskişehir’de çocuğuna doğum günü kutlaması yapan kadın pozitif çıktı, 32 kişi karantinaya alındı
Mahmudiye ilçesinde çocuğuna evde doğum günü kutlaması yapan kadın B.Y., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kutlama katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak kurul kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Eskişehir'in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul'dan geldiği belirtilen kadın B.Y., çocuğuna evde doğum günün kutlama yaptı. Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı. Görülen belirtiler üzerine B.Y.'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibinde yapılan çalışmada 4'ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y.'nin temaslı olduğu ve doğum gün kutlaması katıldığı tespit edildi. Kadın B.Y. ise Eskişehir'deki hastanede tedavi altına alındı.
İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi'ndeki Uğur Sokak hakkında karantina uygulanmasına karar verdi. Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.
KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI
Mahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izlem ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim." denildi.
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