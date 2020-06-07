Türk tıp dünyasının acı kaybı! Bahriye Tanman hayatını kaybetti
Tüm dünyayı sarsan bir vefat haberi daha geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nden bir sağlık duayeni daha hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman 94 yaşında hayatını kaybetti. Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Bahriye Tanman hayatını kaybetti. Çocuk Kardiyoloji camiasının duayen ismi Çapa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Bahriye Tanman, vefat etti. Prof. Dr. Bahriye Tanman'ın vefat haberini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi Twitter hesabından duyurdu. Tanman, koronavirüs teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.
BAHRİYE TANMAN KİMDİR?
İstanbul Tıp Fakültesi'nin emekli hocalarından olan ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman 1964 yılında kendisi gibi Prof. Dr. olan Faik Tanman ile evli ve 1 çocuk sahibiydi. Prof. Dr. Bahriye Tanman eşi Faik Tanman ile birlikte 1991'de Çocuk Böbrek Sağlığı Derneği'ni, 1997'de Çocuk Böbrek Vakfı'nı kurdu.
ATAKAN IRMAK - SABAH
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