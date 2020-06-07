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Türk tıp dünyasının acı kaybı! Bahriye Tanman hayatını kaybetti

Tüm dünyayı sarsan bir vefat haberi daha geldi. Fakültesi'nden bir sağlık duayeni daha hayatını kaybetti. Fakültesi’nde Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. 94 yaşında hayatını kaybetti. Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberine ilişkin detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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TÜRK TIP DÜNYASININ ACI KAYBI! BAHRİYE TANMAN HAYATINI KAYBETTİ

Fakültesi'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. hayatını kaybetti. Çocuk Kardiyoloji camiasının duayen ismi Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Bahriye Tanman, vefat etti. Prof. Dr. Bahriye Tanman'ın vefat haberini, Tıp Fakültesi resmi Twitter hesabından duyurdu. Tanman, koronavirüs teşhisiyle Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

BAHRİYE TANMAN KİMDİR?
İstanbul Tıp Fakültesi'nin emekli hocalarından olan ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman 1964 yılında kendisi gibi Prof. Dr. olan ile evli ve 1 çocuk sahibiydi. Prof. Dr. Bahriye Tanman eşi Faik Tanman ile birlikte 1991'de Çocuk Böbrek Sağlığı Derneği'ni, 1997'de Çocuk Böbrek Vakfı'nı kurdu.

ATAKAN IRMAK - SABAH

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