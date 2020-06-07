Son dakika: İtalya koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İtalya 7 Haziran'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İtalya'da 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 33 bin 899'a çıktığını açıklandı. İyileşenlerin sayısı bugün 759'luk artışla 165 bin 837'ye çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 33 bin 899'a çıktı.
Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 615'lik düşüşle 35 bin 262'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 998'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 197 oldu.
İYİLEŞEN SAYISI AÇIKLADI
İyileşenlerin sayısı bugün 759'luk artışla 165 bin 837'ye çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 53 daha artarak 33 bin 899'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ediyor. Dün 293 olan sayı, bugün 287'ye geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 236 bin 535 test yapıldı.
Diğer yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, yaptığı açıklamada, Kovid-19 acil durumunun bitmediğini, sadece aşı bulunduğunda sona ereceğini ifade etti.
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