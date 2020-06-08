08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı!

İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı!

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
İZMİR KORDONBOYU'NDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI!

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Vatandaşlar halay çekti! İZMİR KORDONBOYU'NDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI! VATANDAŞLAR HALAY ÇEKTİ!

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.

İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan çimlerin üzerinde zaman geçirdi.

MASKE TAKMADILAR
Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA