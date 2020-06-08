İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı!
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.
İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.
MASKE TAKMADILAR
Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü.
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