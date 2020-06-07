Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'a ait koronavirüs vaka sayılarını Twitter hesabından duyurdu. Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.
Uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." ifadelerine yer verdi.
FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OgMVeputAM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
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