Gaziantep'te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgede yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

84 PARÇA HALİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, sevkiyatta kullanılan açık kasa kamyon tespit edilerek Urfa-Gaziantep otoban çıkışından itibaren ekiplerce takibe alındı. Gaziantep doğu gişeleri girişi yol ayrımı otoban üzerinde uygulama noktası oluşturularak kamyon uygulama noktasına çekildi.

Onix isimli narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasa arka kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH