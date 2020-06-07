Gaziantep'te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu sevkiyatı' ihbarı üzerine bölgede bir operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu tespit edilen kamyon uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parçadan oluşan toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgede yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
84 PARÇA HALİNDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, sevkiyatta kullanılan açık kasa kamyon tespit edilerek Urfa-Gaziantep otoban çıkışından itibaren ekiplerce takibe alındı. Gaziantep doğu gişeleri girişi yol ayrımı otoban üzerinde uygulama noktası oluşturularak kamyon uygulama noktasına çekildi.
Onix isimli narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasa arka kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.
Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
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