Katil Boksör’ün bir foyası daha çıktı! Defalarca mahkemelik olmuş...
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla’da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar‘ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun eski suçlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kemaloğlu’nun sürekli şiddet suçundan 3 kez mahkemelik olduğu belirlendi.
Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun eski suçlarına ilişkin detaylara ulaşıldı. Katil boksör sürekli şiddet suçundan 3 defa adliyelik olmuş.
Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre 26 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu 2017 yılında dershaneye gittiği sırada kendisinden bir yaş küçük Metin Çınar ile Merve isimli sevgilisine dikkatli baktığı iddiasıyla tartışmaya girmiş. Çınar'ı dershane içerisinde yumruklayan ve yaralayan Kemaloğlu, şikayet üzerine adliyelik olmuş. Hakkında soruşturma başlatılmış ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tqrafından iddianame düzenlenmiş.
Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama'suçundan yargılanmış.
Aldığı ceza 5 yıl içinde aynı suçu işlememk kaydı ile ertelenen Katil boksör yine rahat durmamış. Bu kez yine kasten yaralama suçundan başka bir olaya karı��an şüpheli bu kez Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. Buradan ceza alınca da 2017 yılında ertelenen dosyası raftan indirrilerek uygulamaya konmuş.
Yine Selim Ahmet Kemaloğlu, 2018 yılında Sergen sever isimli gence hakaret ettiği, yaraladığınve tehdit ettiği gerekçesiyle kardeşi Mehmet ile sanık olmuş. İki kardeş Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Sergen Sever şikayetinden nedendir bilinmez vazgeçince bu dava düşmüş. Sergen Sever'in tehditle mi yoksa gönül rızası ile mi davadan vazgeçtiği bilinmiyor.
Hayrettin Şaşmaz/SABAH
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