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Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Genç kadının katili erkek arkadaşı 'nun ifadeleri ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; katil Kemaloğlu ifadesinde, “Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu… Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu… Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum” dedi. Katil, Ocak ayında da Zeynep’e şiddet uyguladığını, daha sonra barışıp şikayetin geri çekildiğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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ŞENPINAR'IN KATİLİ KEMALOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, boksör olduğu öğrenilen Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, birçok kez bıçaklamıştı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Kemaloğlu'nun ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve servise alınan katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık durumunu ifade vermeye elverişli hale geldi.

SAVCIYA İFADE VERDİ
Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

"SON ZAMANLARDA ARAMIZ İYİ DEĞİLDİ"
Şüpheli ifadesinde, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldum. Zeynep ile yaklaşık 2-3 yıl önce çalıştığım kafede tanışmıştım. Yaklaşık bir yıldır da aramızda duygusal arkadaşlık vardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce olayın olduğu eve birlikte taşınmaya karar verdik ve bu evde birlikte yaşamaya başladık. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Son dönemde psikolojik ilaç kullanıyordum. Sürekli olarak üzerimde şüphecilik hali vardı. Tüm arkadaşlarımdan ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay gecesi de birlikteydik.

"TEK HATIRLADIĞIM ELİMDE BIÇAK VARDI"
Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Göndermeli şarkılar açıyordu. Olay gecesi de birlikteydik. 00:00'a kadar ders çalıştı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Sonra gece 03:00'e kadar temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip bana zarar vereceğini düşündüm. Bunun üzerine kapıyı kilitledim. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu … Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum."

Katilin ifadesinde ayrıca, "Geçtiğimiz Ocak ayında Zeynep ile yine kafamda kurduklarımdan dolayı tartışmıştık ve şiddet uygulamıştım. Bu olay sonrası Zeynep, F.K. diye bir arkadaşın vasıtasıyla gelip benimle barıştı ve şikâyetinden vazgeçti" dedi.

TUTUKLANDI
Kemaloğlu, ifadesi ardından sevk edildiği 'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı | Video ZEYNEP ŞENPINAR’IN KATİLİ SELİM AHMET KEMALOĞLU TUTUKLANDI | VİDEO
Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU CİNAYETTE FLAŞ GELİŞME! ZEYNEP ŞENPINAR’IN KATİLİ SELİM AHMET KEMALOĞLU TUTUKLANDI
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