Konya'da eşi Nargül Ünver'i öldüren Ahmet Ünal hakkında karar

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Bahçe Mahallesi 17194 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ünal, iddiaya göre 2 gün önce dini nikahlı eşi Nargül Ünver ile tartışıp, evden ayrıldı. Dün akşam saatlerinde de evin önüne gelen Ünal, Ünver'e telefonunun sürekli meşgul olduğunu bahane ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ünal, motosikletindeki pompalı tüfeği alarak Nargül Ünver'e ateş açtı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ünvar, yerde hareketsiz kaldı. Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ünver'in yakınları, kadını kanlar içerisinde buldu. Bu sırada Ahmet Ünal da havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nargül Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.







44 SUÇ KAYDI ÇIKTI



Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ahmet Ünal'ın, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki halasının evinde olduğunu tespit etti. Evin etrafını saran polis, çığlıklar gelmesi üzerine baskın yaparak, suç aletiyle birlikte Ahmet Ünal'ı gözaltına aldı. Ahmet Ünal'ın, 'gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi.







Nargül Ünver'in ev ve büyükbaş hayvanlarına el koyduğunu öne süren Ünal, ''Nargül, evime ve büyükbaş hayvanlarıma el koymuştu. Bu yüzden tartışıp, evden ayrılmıştım. Olay günü de alkol alıp, konuşmak için tekrar eve geldim. Tartışınca tüfekle ateş ettim'' dedi.



Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara ''Herkes hak ettiğini buldu'' dedi.



CANİ TUTUKLANDI



44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



