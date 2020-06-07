Vatandaşa satacaklardı! 30 kişi gözaltında
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirilirken, 30 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler Küçükçekmece, Kartal, Fatih, Bağcılar ve Kağıthane ilçelerinde birkaç kişinin yakalanmamak için ikametlerini ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri ihbarını aldı.
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