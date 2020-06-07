07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşa satacaklardı! 30 kişi gözaltında

Vatandaşa satacaklardı! 30 kişi gözaltında

'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirilirken, 30 şüpheli de gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
VATANDAŞA SATACAKLARDI!

Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, 17 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler , , Fatih, Bağcılar ve Kağıthane ilçelerinde birkaç kişinin yakalanmamak için ikametlerini ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri ihbarını aldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA