Vatandaşa satacaklardı! 30 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler Küçükçekmece, Kartal, Fatih, Bağcılar ve Kağıthane ilçelerinde birkaç kişinin yakalanmamak için ikametlerini ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri ihbarını aldı.