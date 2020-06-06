06 Haziran 2020, Cumartesi
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 kişi yaralı

Son dakika haberine göre... 'da seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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KÖTÜ HABER GELDİ! YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

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