İstanbul’da madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı
Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.'nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.
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