06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı

İstanbul’da madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı

’ta, kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz günlerde 'ta yaşandı. İddiaya göre, kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.'nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA