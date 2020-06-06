06 Haziran 2020, Cumartesi
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Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 278'inci gün

'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, binası önündeki oturma eylemini, 278'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için eylemini sürdüren , HDP'nin artık terör örgütü PKK'ya arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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AİLELERİN NEFESİ HDP'NİN ENSESİNDE...

'da oturan , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi , bir gün sonra Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DA İSTEYİN PKK'DAN"

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren , HDP'nin terör örgütü PKK'ya arasına mesafe koymasının zamanı geldiğini söyledi. Tek isteklerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu anlatan Aydın, "Bugün eylemimizin 278'inci günüdür. HDP milletvekillerin sürekli açıklama yapıyorlar. Gelin bizim için de bir açıklama yapın, bize de destek verin. Bizim çocuklarımızı da isteyin PKK'dan. Niye gelmiyorsunuz buraya? Artık onlar da PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar. Hepimiz bir an önce çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Hepimizin kararı budur ve hepimiz eylemimizde kararlıyız.

Ve artık bu HDP yöneticileri, HDP milletvekillerini de vicdana davet ediyorum. Onlarda biraz vicdan varsa PKK ile aralarına mesafe bırakırlar. Ve artık gelip burada mağdur ailelere sahip çıkarlar ve ailelerin çocuklarını isterler" dedi.

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