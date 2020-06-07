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Meteorolojiden Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için son dakika uyarısı | 07 Haziran 2020 illere göre hava durumu

Son dakika haberine göre; Meteorolojiden , , ve için sağanak uyarısı yapıldı. Buna göre öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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METEOROLOJİDEN FLAŞ UYARI
, , ve çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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