Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Tekirdağ'da beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itilen ve görüntüsü büyük yankı uyandıran anneye polis ulaştı. Kızından şikayetçi olmayan anne, görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiden şikayetçi oldu.
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü üzerine polis, anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜYÜ ÇEKENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazada çalışanların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda da annenin N.Ş. kızının da 16 yaşındaki P.D. olduğu belirlendi. Polis, annenin ifadesini aldı. Kızından şikayetçi olmayan N.Ş., görüntüyü çekip, sosyal medyada paylaşandan şikayetçi oldu.
Anne ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:
"DENGEMİ KAYBETTİM VE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜM"
"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirme başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm.
"BU GÖRÜNTÜYÜ YAYAN KİŞİDEN DAVACIYIM"
Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük." Yaşı küçük olan kızın ifadesinin, soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı öğrenildi.
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