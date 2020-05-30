30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: HDP Batman İl Eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay'a terör gözaltısı

Son dakika haberine göre İl Eşbaşkanları ve Fatma Ablay, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü 'nın elebaşı Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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HDP İL EŞBAŞKANLARINA TERÖR GÖZALTISI!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il binasına operasyon düzenlendi.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI BULUNDU
Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.

GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda ile bir partili gözaltına alındı.




VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf ,afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

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