Son dakika: HDP Batman İl Eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay'a terör gözaltısı
Son dakika haberine göre HDP Batman İl Eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.
ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI BULUNDU
Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf ,afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.
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