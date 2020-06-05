Batman'da 9 adres karantinaya alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 adres, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Yapılan açıklamada, bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bekirhan beldesinde 5, Yanıkkaya küme evlerindeki 4 adreste korona virüs vakası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR..."
Açıklamada, "İlçemizde belirtilen adreslerde korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi.
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