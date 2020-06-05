Son dakika: Batman'da 9 ev karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Belirtilen adreslere giriş-çıkışlar da yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bekirhan beldesinde 5 hane ile Yanıkkaya köyü Küme Evleri mevkisinde 4 hanenin karantinaya alındığı belirtildi.
Belirtilen adreslere giriş-çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün önlemlerin sağlandığı kaydedildi.
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