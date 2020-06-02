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Kars'ta HDP'li belediyenin ihalesinde gerginlik! Dolmuşçulardan ‘kayyum, kayyum’ sloganı

’ta ’li belediye tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan “toplu taşıma hattı ihalesi”nde gerginlik yaşandı. Dolmuşçularla belediye personeli arasında yaşanan gerginliği büyümeden polis son anda önledi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BELEDİYE ÖNÜNDE KAYYUM SLOGANLARI!

Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezindeki 78 aracın hat işletim hakkı ihalesi 13 Mart 2020 tarihinde iptal edilmesinin ardından ihale bugün yeniden yapılmak istendi. 2 gündür 'nda seslerini duyurmak için protesto eden dolmuş esnafı ihale saatine kısa süre kala Belediye hizmet binası önünde bir araya geldi. İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Kars'ta HDP'li belediyenin ihalesinde gerginlik! Dolmuşçulardan ‘kayyum, kayyum’ sloganı KARS'TA HDP'Lİ BELEDİYENİN İHALESİNDE GERGİNLİK! DOLMUŞÇULARDAN ‘KAYYUM, KAYYUM’ SLOGANI

"KARS'TA DOLMUŞÇULARDAN KAYYUM KAYYUM SLOGANI"

önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Belediye önünde toplanan dolmuşçular, ' kayyum', 'başkan dışarı', 'hakkımızı istiyoruz', 'burası Türkiye Cumhuriyeti' gibi sloganlar attı.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Dolmuşçuları sakinleştiren polis, dolmuşçuları belediye binasından uzaklaştırdı. polisleri dolmuşçuların önüne set çekerek belediye binasına yaklaşmalarını izin vermedi. Polisin sakinleştirdiği dolmuşçular bölgeden ayrıldı. önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

KATILIMCI OLMADIĞINDAN DOLAYI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan dolmuş hattı ihalesi ise yaşanan gerginlik ve katılımcı olmadığından dolayı iptal edildi. Dolmuşçuların Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyişleri sürüyor.

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