02 Haziran 2020, Salı
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Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına süt dağıtıldı

ve , 'nün 20'nci yılı etkinlikleri kapsamında, mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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1 Haziran günü, sütün önemini göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) tarafından olarak kabul edildi. Dünya Süt Günü'nün dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, "Dünya Süt Günü aracılığıyla, sütün insan sağlığına olan katkısının yanı sıra, süt üretimi ve üreticilerin de desteklenmesinin önemine dikkat çekilmektedir" dedi.

SÜT ÜRÜNLERİNİN GÜNDE İKİ PORSİYON ALINMASI...

Bu yıl Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında ve olarak ilde mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydeden Bulut, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için kalsiyum deposu olan sütün ve süt ürünlerinin günde iki porsiyon alınması gerektiğini vurguladı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SOFRASINA EN GÜVENLİ SÜTÜN GELMESİ ÇALIŞIYORUZ"

Bulut, "Bizler bu etkinlikte, sağlıklı gelecek nesiller için süt tüketiminin teşvik edilmesi ve son zamanlarda yaşadığımız Covid-19 salgın döneminde üretime ara vermeden devam eden üreticilerimizin ve tarım çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sofrasına en güvenli sütün gelmesi için bizler de çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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