Bakan Soylu açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi, sözde Herekol karargahı çöktü
İçişleri Bakanı Soylu, Herekol dağlarında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Biri Herekol sorumlusuydu. Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Herekol dağlarında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Biri Herekol sorumlusuydu. Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" dedi.
SÖZDE HEREKOL KARARGAHI ÇÖKERTİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi Birisi sözde Herekol sorumlusuydu Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü"
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