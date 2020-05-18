18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Şırnak'ta PKK operasyonu

'ta / terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ŞIRNAK'TA PKK OPERASYONU
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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