Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı." dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğuna dikkat çekerek, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı'' ifadelerini kullandı.
29 MAYIS BİLANÇOSU
Sağlık Bakanlığı, dün yapılan açıklamada son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre dün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
TEST SAYISI ARTTI, VAKA SAYISI AZALDI
Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.
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