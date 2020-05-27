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Son dakika: Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı

'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven 'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kadir Şeker'in 'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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KADİR ŞEKER DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. 'dan 'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen , olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem koronavirüs testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in 'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

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