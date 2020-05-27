Rize’ye gelen çay üreticilerinden 10 kişide koronavirüs tespit edildi! Hemen filyasyona başlandı
Rize’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden koronavirüs testi pozitif çıkan 10'unun hastanede tedavilerine başlandı. Hastaların temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı.
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