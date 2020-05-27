27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Rize’ye gelen çay üreticilerinden 10 kişide koronavirüs tespit edildi! Hemen filyasyona başlandı

’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden koronavirüs testi pozitif çıkan 10'unun hastanede tedavilerine başlandı. Hastaların temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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'deki , , ve illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı.

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