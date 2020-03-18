18 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kadir Şeker için istenilen ceza açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KADİR ŞEKER İÇİN İSTENİLEN CEZA AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; 'da sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken 'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki için istenen ceza belli oldu.

Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, 'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame 'nce kabul edilirse 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde ' ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan 'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan , kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

12 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianeme Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı KADİR ŞEKER CEZAEVİNDEN ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN BAŞVURU YAPTI
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak parktan çıktı! Davanın seyrini değiştirebilir... KADİR ŞEKER İDDİANAMESİNDE SONA GELİNDİ: SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI! DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR...
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Özgür Duran’ın annesi konuştu: Bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum KADİR ŞEKER DAVASINDA YENİ GELİŞME! ÖZGÜR DURAN’IN ANNESİ KONUŞTU: BİLİNÇLİ BİR CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

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