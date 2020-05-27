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Antalya’da genç kızlar sokak ortasında saç saça, baş başa kavga etti

’da iki genç kızın ortasında kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumrukların da konuştuğu , çevredekilerin uyarıları sonrası son buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA KAVGA!

Sosyal medyada paylaşılan ve olduğu belirtilen görüntülerde, Üçgen Mahallesi'nde iki akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi.

Antalya’da genç kızlar sokak ortasında saç saça, baş başa kavga etti ANTALYA’DA GENÇ KIZLAR SOKAK ORTASINDA SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

"GİTTİ O ARABA"

Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki kız çevredekilerin uyarılarına rağmen etmeye devam etti. Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı. Görüntüleri çeken bir vatandaş, 'gitti o araba' derken, yanındaki bir başkası da, 'sen de arabayı mı düşünüyorsun birader' dedi.



KAÇMAYA BAŞLADILAR

Kızlardan birisi diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.

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