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Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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KADİR ŞEKER'DEN HABER VAR!

’da parkta sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan 'a müdahale etmek isterken ölümüne neden olan  tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı. Kadir Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitaplarını istemişti.

'nin konuştuğu hakkında yeni bir bilgi geldi. Kadir Şeker, üniversite sınavına girmek için cezaevinden başvuru yaptı. 'da bir parkta Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen 'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da meydana geldi. 'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AİLESİNDEN KİTAPLARINI İSTEMİŞTİ

Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.

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