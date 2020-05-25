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Milli boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Katil! Kızımı parçaladın

’da erkek arkadaşı boksör tarafından bıçaklanarak öldürülen , memleketi 'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi. Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne , “Katil kızımı parçaladın.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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'da yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan , dün sabah tartıştığı aynı evde yaşadığı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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