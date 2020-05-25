Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12’si çocuk toplam 40 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, 23 Mayıs saat 12.00 sıralarında Gökçeada açıklarında meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu.
40 GÖÇMEN KURTARILDI
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede lastik botu tespit etti. Lastik botun içerisinde bulunan 16 erkek, 12 kadın, 12'si çocuk 37 Afganistan ve 3 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 40 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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