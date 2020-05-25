25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12’si çocuk toplam 40 , Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020
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Olay, 23 Mayıs saat 12.00 sıralarında Gökçeada açıklarında meydana geldi. Yunan unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu.

40 GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede lastik botu tespit etti. Lastik botun içerisinde bulunan 16 erkek, 12 kadın, 12'si çocuk 37 ve 3 uyruklu olmak üzere toplam 40 kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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