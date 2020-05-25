Hayatını kaybeden asker üzerinden algı operasyonu yaratmaya çalıştılar! İçişleri Bakanlığından net açıklama: Derdiniz istismar olmasın
Van’da askerlik yapan 21 yaşındaki Ahmet Türeli, bir hafta önce nöbette olduğu sırada ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türeli'nin ailesi üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan bazı yayın kuruluşları, yalan haberlere imza attı. Yalan haberlere fırsat vermeyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türeli'nin ağabeyi Fecri Türeli ile görüştüğünü belirterek, "Haberi yalanladı, Onların bu acılı günlerinde derdiniz istismar olmasın." dedi.
Van'da askerlik yapan Muş'un Malazgirt ilçesi doğumlu 21 yaşındaki Ahmet Türeli, nöbet tuttuğu noktada yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Türeli, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan Türeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma da başlatıldı.
Acı haber sonrası algı operasyonu yapmak isteyen T24, Türeli'nin ağabeyi Fecri Türeli üzerinden haber yaparak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi.
T24'ün yalan haberinde, Ahmet Türeli'nin ağabeyi Fecri Türeli'nin "Bize intihar ettiği söylendi, fakat ben buna inanmıyorum. Kardeşim terhisine az kalmıştı. Bu ayın 31'de gelecekti. Biletini bile kesmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu" dediği iddia edildi.
"DERDİNİZ İSTİSMAR OLMASIN"
Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif ve yalan haber yapan T24'ü yalanlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Fecri Türeli ile görüştüm. Haberi yalanladı, devletine güvendiklerini ve haberden üzüntü duyduklarını ifade etti. Biz ailesine ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzun farkında olarak adli ve idari bütün incelemeleri yapıyoruz. Onların bu acılı günlerinde derdiniz istismar olmasın." ifadelerini kullandı.
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