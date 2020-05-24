24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

haberi... 'da olduğu öğrenilen K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı 'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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BAYRAM SABAHI KORKUNÇ CİNAYET

Olay bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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