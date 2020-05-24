Son dakika: Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi... Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
Olay bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
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