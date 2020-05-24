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Milli boksör tarafından katledilen Zeynep’in çarpıcı görüntüleri

’da erkek arkadaşı K. tarafından vahşice katledilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'nden geçen yıl mezun olan ‘ın videosu ortaya çıktı. İşte Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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MİLLİ BOKSÖR TARAFINDAN KATLEDİLEN ZEYNEP’İN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ

Sıtkı Koçman Üniversitesi 'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar‘ın çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı! MİLLİ BOKSÖRÜN ÖLDÜRDÜĞÜ ZEYNEP ŞENPINAR‘IN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Zeynep Şenpınar'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın güzel sesi ile şarkı söylemesi dikkat çekiyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…” MİLLİ BOKSÖRÜN ÖLDÜRDÜĞÜ ZEYNEP İÇİN ÜNİVERSİTESİNDEN MESAJ: "BU SONUNCU OLSUN…"

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