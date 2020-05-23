Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi

Korona virüs salgınında en riskli iş grupları arasında yer alan, gece gündüz demeden tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren ve salgın dolayısıyla meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmiyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi.