23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi

Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi

'de, görevli iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından - dövülerek edildi. Darp edilenlerden , "Görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşım araya giriyor ona da tekme-yumruk atıyor. Koronayı yendim ancak şiddeti yenemedik." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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KORONA SAVAŞÇILARINA TEKME TOKAT DAYAK!

virüs salgınında en riskli iş grupları arasında yer alan, gece gündüz demeden tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren ve salgın dolayısıyla meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına bitmek bilmiyor. Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile , hamile bir kadının kocası tarafından - dövülerek edildi.

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