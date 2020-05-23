Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi
Kırıkkale'de, Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi. Darp edilenlerden Araştırma Görevlisi Ebubekir Yılmaz, "Görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşım araya giriyor ona da tekme-yumruk atıyor. Koronayı yendim ancak şiddeti yenemedik." dedi.
Korona virüs salgınında en riskli iş grupları arasında yer alan, gece gündüz demeden tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren ve salgın dolayısıyla meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmiyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi.
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