Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi

Kırıkkale'de, Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi. Darp edilenlerden Araştırma Görevlisi Ebubekir Yılmaz, "Görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşım araya giriyor ona da tekme-yumruk atıyor. Koronayı yendim ancak şiddeti yenemedik." dedi.