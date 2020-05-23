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Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi! Koronavirüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi
Kırıkkale'de, Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi. Darp edilenlerden Araştırma Görevlisi Ebubekir Yılmaz, "Görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşım araya giriyor ona da tekme-yumruk atıyor. Koronayı yendim ancak şiddeti yenemedik." dedi.