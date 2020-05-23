23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ankara’da vahşet! 10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü

’da saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesi Mahallesi, Fatih Caddesi, Keklik Sokak’ta 51 yaşındaki , 10 yıllık eşi 'i markete giderken sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Gelen bekçilere de ateş edip, silahı başına dayayarak intihara kalkışan Tetik, ikna edilerek gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini, bu sabah markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden çıkardı. Üzerinde polis gömleği bulunan Veysel Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti.

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