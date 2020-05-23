100 yaşında koronavirüsü yendi! Hastane çalışanları alkışlarla uğurladı
ABD’de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı Gazisi Lloyd Falk koronavirüs (Covid-19) savaşını 58 gün sonra kazandı. Hastane çalışanlarının alkışlarla uğurladığı 100 yaşındaki Gazi hastane çalışanlarına teşekkür etti.
ABD'de yaşayan İkinci Dünya Savaşı Gazisi Lloyd Falk, 24 Mart'ta koronavirüs teşhisiyle Virginia eyaletinde bulunan Henrico Doktorlar Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin ilk Covid-19 hastalarından olan Falk ve eşi burada tedavi altına alındı, ancak geçtiğimiz haftalarda 74 yıllık hayat arkadaşı tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Eşini kaybeden 100 yaşındaki Gazi ise hastanedeki mücadelesine devam etti. Yaşlı adam 58 gün süren tedavinin ardından yaşama tutundu.
HASTANE ÇALIŞANLARI ALKIŞLARLA UĞURLADI
Hastanenin yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta önce eşini virüse kaybetmesine rağmen Bay Falk güçlü olmaya devam etti, olasılıklara meydan okudu ve Covid-19 ile mücadelesinde hayatta kaldı" ifadeleri kullanıldı. Hastaneden ayrıca, "Cesaretiniz hepimize ilham veriyor. İhtiyacınız olursa bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz" açıklamasında bulunuldu. Hastane çalışanlarının alkışlarla uğurladığı 100 yaşındaki Gazi hastane çalışanlarına teşekkür etti.
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