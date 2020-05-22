Adana’da tepki çeken görüntü! Dua kitabı satmak için alnından öptü

Adana'da, hastane önünde bir yandan dua kitabı satıp, diğer yandan da dilenerek para istediği öne sürülen Emrah K. (33), polis tarafından durdurulunca, kitabı namaz kılmak için okuduğunu iddia etti. Emrah K., polisin "Öğle namazı kaç rekat?" sorusuna ise, "Namaz kılmıyorum" yanıtını verdi.