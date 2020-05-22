22 Mayıs 2020, Cuma
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Adana’da tepki çeken görüntü! Dua kitabı satmak için alnından öptü

Cep telefonu kamerasıyla kayıtlara geçen olayda, bir kişinin kitabı satmak için vatandaşı alnından öptüğü görülüyor. paylaşılan görüntüye tepki gösterildi. Öte yandan önünde ve satıp dilenen şahsın söyledikleri ise hayrete düşürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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YOK ARTIK! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

'da, önünde bir yandan kitabı satıp, diğer yandan da dilenerek para istediği öne sürülen Emrah K. (33), tarafından durdurulunca, kitabı namaz kılmak için okuduğunu iddia etti. Emrah K., polisin "Öğle namazı kaç rekat?" sorusuna ise, "Namaz kılmıyorum" yanıtını verdi.

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