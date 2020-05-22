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FSM Köprüsü'nde tepki çeken an! Tehlikeye davetiye çıkardılar

’nden tepki çeken bir fotoğraf geldi. O anlarda seyir eden kamyonetin kasasında yolculuk eden 5 çocuk tehlikeye davetiye çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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FSM'DE TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR

Fatih Sultan Köprüsü () istikametinde seyreden bir kamyonetin kasasında 5 çocuk yolculuk etti.

Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan bir tanesinin kasanın kenarına oturması yürekleri ağza getirdi.

FSM Köprüsü'nde tepki çeken an! Tehlikeye davetiye çıkardılar | Video FSM KÖPRÜSÜ'NDE TEPKİ ÇEKEN AN! TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR | VİDEO



5 çocuğun yüzlerinde maske olmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Köprü üzerinde şerit değiştirerek seyir eden kamyonetin plakasının son rakamlarının silinmiş olması ise dikkat çekti.

Kasasında 5 çocuk ile tehlikeye davetiye çıkaran kamyonet sürücüsün duyarsız davranması akıllara durgunluk verdi.

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