CHP ve İyi Parti'ye HDP şantajı! PKK 31 Mart'ın diyetini istiyor

Koronavirüs gündeminin ağırlığı nedeniyle pek dikkat çekmese de siyaset kulisleri içten içe kaynıyor. 31 Mart seçimlerinde 'ilke' değil 'rant' ortaklığı yapan CHP-HDP ve İYİ Parti arasında derin çatlaklar oluşmaya başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Çatışmanın kaynağını HDP oluşturuyor. İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde CHP-İYİ Parti'nin gizli ortağı olan HDP, nimet paylaşımı için artık ittifakın alenileşmesini ve bir adım ileri taşınmasını istiyor. Terörle bağlantılı belediyelere yapılan kayyum atamaları HDP'yi bu isteğinde daha da ısrarcı yapıyor. Yerel seçimlerde kazandığı 3'ü büyükşehir, 5'i il 45'i ilçe 12'si de belde olmak üzere 65 belediye kazanan HDP, kayyum atanan 51 belediye için CHP'den destek bekliyor.

KANDİL'DEN CHP'YE ÇAĞRI GELDİ

Hem PKK hem de HDP bu isteğini medya önünde sesli bir şekilde dillendiriyor. Geçtiğimiz hafta Iğdır ve Siirt'in de aralarında olduğu 5 belediyeye kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması olan KCK'dan CHP'ye çağrı geldi. KCK'dan yapılan yazılı açıklamada, içinde CHP, İYİ Parti ve marjinal sol grupların da yer aldığı sözde 'demokrasi güçleri'nden yardım istendi: "Demokrasi güçleri bir bütün olarak bir araya gelmeden bu iktidara karşı etkin bir mücadele verilemez. O zaman bu iktidara karşı her an mücadele içinde olmak, tek ve en doğru yoldur."

'DAYANIŞMA GÜÇLENSİN'

PKK'nın diğer bir yan örgütü HDK da (Halkların Demokratik Kongresi) aynı tonda bir açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı'na karşı örgütlü bir mücadele gerektiği iddia edilerek, yine CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderildi: "Bu mücadeleyi inşa etmek için muhalefet güçlerinin zihninde tam bir berraklık olmalıdır. Demokrasi güçlerinin ittifakını kurmak ve dayanışma ağlarını güçlendirmek sorumluluğumuza bu anlayışla yaklaşıyoruz." Kandil'in satır arası mesajları HDP'den önceki gün yapılan bir açıklamayla daha da netleşti. HDP'nin İstanbul Eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı, Ekrem İmamoğlu'na 'kayyumlara sessiz kalırsan bir sonraki seçimde destek vermeyiz' şeklinde okunabilecek açıklamalar yaptı.

'SES ÇIKARMALARI ŞART'

PKK'nın bir yayın organına konuşan eşbaşkanlar İmamoğlu'nu böyle uyardı: "Demokrasi alanında mücadele eden her kurumun, partinin mutlaka bir söz söylemesi ve birlikte karşı çıkması lazım. Partimiz yerel seçimlerde AKP'nin kaybetmesi için stratejik oy kullandı. CHP, bizim oy ve katkılarımızla birçok büyükşehir belediyesini kazandı. Bu anlamda kayyumlara karşı susulması, bir söz söylememesi halk nezdinde bir rahatsızlık yaratıyor. İstanbul İl Örgütü olarak Ekrem İmamoğlu'ndan kayyumlara karşı bir açıklama bekliyoruz. İmamoğlu ve demokrasi güçleri bugün kalkıp yapılanların haksızlık olduğunu, kayyumların bir darbe olduğunu net bir şekilde söylemek zorundalar. İmamoğlu başta olmak üzere demokrasi güçlerinin ses çıkarmaları şarttır. Çünkü demokrasiyi güçlendirmenin tek yolu ilkeli ve tutarlı siyasettir."

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜK BASKI ALTINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ekonomik öneri paketi' açıklarken araya apar topar sokuşturarak "Seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınmalı" çıkışı, CHP'nin üzerindeki baskının göstergesi oldu. Şimdi gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yenilenen 23 Haziran seçimlerinde HDP'nin desteği ile kazanan İBB Başkanı'nın, Kandil ve siyasi uzantılarının baskılarına boyun eğip eğmeyeceği merak konusu oldu.

KONUŞUN SUSMAYIN!

HDP'nin ağır toplarından Sırrı Sakık, CHP'li tüm belediye başkanlarını tehdit etti. Sakık sosyal medya hesabında, "CHP'li belediye başkanlarına sesleniyorum; Kürtlerden oy isteyip zafer çıkartmaya varsanız, Kürtlerin iradesine kayyum atandığında susamazsınız!" diye yazdı. Siyaset kulislerinde de benzer iddialar seslendiriliyor. HDP taşra teşkilatlarının, bulundukları illerdeki CHP il başkanları ile görüşmeler yaptığı ve ana muhalefetin genel merkezini baskı altına aldıkları belirtiliyor. İddialara göre görüşmelerde, Kars başta olmak üzere HDP'nin elindeki son 14 belediyeye kayyum atanmasının önüne geçilmesi istendi, aksi durumda ise gelecek seçimlerde özellikle büyükşehirlerde CHP'ye destek verilmeyeceği belirtildi.