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TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağdur 3 bin aileye dağıtılmak üzere hazırlanan gıda paketleri, 'ın Kabil valiliğine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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TİKA'DAN AFGANİSTAN'DA 3 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı ve açık alanda yapılan teslim törenine Kabil Valisi Muhammed Yakub Haydari, Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Kabil Valisi Haydari, geçtikleri bu zorlu günlerde Türk dostları tarafından yapılan gıda yardımlarını en şeffaf şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi. Vali Haydari, 'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkına ve TİKA'ya minnettar olduklarını dile getirdi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle mağdur duruma düşen aileler başta olmak üzere Kabil'de yaşayan 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardım paketlerinin teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti. TİKA'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi cihaz ve donanım desteğinde bulunduklarını ifade eden Çal, ayrıca Zabul, Helmand, Paktika, Bamyan, Pervan ve Penşir vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımının yanı sıra maske eldiven, dezenfektan ve sıvı el sabunundan oluşan hijyen kiti dağıttıklarını kaydetti. Çal, bundan sonraki süreçte de dost ve kardeş Afganistan halkının yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

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