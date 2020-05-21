Kayseri'de görülen 'sarıkız' cinsi örümcek tedirgin etti

Kayseri'de havaların ısınması ile birlikte, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu.