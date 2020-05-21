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Kayseri'de görülen 'sarıkız' cinsi örümcek tedirgin etti

'de, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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KAYSERİ'DE GÖRÜLEN 'SARIKIZ' CİNSİ ÖRÜMCEK TEDİRGİN ETTİ

'de havaların ısınması ile birlikte, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu.

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