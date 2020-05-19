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Son dakika: İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Son dakika haberine göre; 'de, İl Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede kullanımı zorunlu hale getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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İZMİR'DE ÇOK ÖNEMLİ KARAR! ZORUNLU OLDU

İl Kurulu, tedbirleri kapsamında aldığı kararla kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi.

EK KARARLAR ALINDI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz İl ,1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır.

MASKE ZORUNLU OLDU

İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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